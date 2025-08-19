  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

19/08/2025

KK星期二｜李強指持續激發消費潛力 內需股有炒作空間？｜前瞻今年內地經濟數據！

#hot talk 1點鐘 #恒生指數 #恒指 #香港股票 #分析 #港股 #內地消費 #內需股 #內地經濟 #林嘉麒 #元宇證券 #00388 #TCL電子 #華住 #港交所 #01179 #首桯 #03918 #金界控股 #聯想 #00992 #01070 #00697 #內循環概念股 #內房股 #限制性消費股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股周二（19日）早段好淡爭持，料後市仍維持悶局待破格局？國務院總理李強主持召開國務院第九次全體會議提到，要抓住關鍵着力點，做強國內大循環，持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施。一眾內需股普遍向上，只屬曇花一現抑或後市仍有炒作空間？另外，KK亦會前瞻今年內地經濟數據情況。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/nFasNsiEPFQ?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:11開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #恒生指數 #恒指 #香港股票 #分析 #港股 #內地消費 #內需股 #內地經濟 #林嘉麒 #元宇證券 #00388 #TCL電子 #華住 #港交所 #01179 #首桯 #03918 #金界控股 #聯想 #00992 #01070 #00697 #內循環概念股 #內房股 #限制性消費股
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

日本央行需要追趕形勢

19/08/2025 12:55

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk