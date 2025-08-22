  • 報價
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

22/08/2025

1周部署｜陳偉聰：恒指支持、阻力位睇邊？港元拆息向上可趁低吸呢啲股份！

#1周部署 #港股 #香港股票 #港元拆息 #陳偉聰 #美股 #東亞證券 #電訊股 #公用股
嘉賓：證券商協會會董兼股票分析師協會理事　黃德几

 

　　港股周五（22日）表現全日向上，收市時升234點，而全周僅有69點升幅，大市區間睇咩位？而港元拆息持續強勢，陳偉聰提到可以趁低吸納此類型股份，部署美國日後有機會進行減息。而仲有邊啲股份或板塊可看高一線，即去片聽聽！

 

 

影片網址：https://youtu.be/Cxqkhp3c7sQ?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健獨家優惠：【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：25/8-26/8/2025，早上10時開搶！即上healthsmart.com.hk► 了解詳情

