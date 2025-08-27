GLOBAL Wednesday｜特朗普推動聯儲局減息 美股調整完未？｜Nvidia業績有咩焦點要睇實？｜前瞻美國7月PCE數據！

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

英偉達(NVDA)將於周三（27日）美股收市後放榜，業績有何焦點要留意？美股是否已消化美國總統特朗普撤換聯儲局理事庫克一事的影響？數據方面，市場亦關注美國周五（29日）公布的7月個人消費開支PCE物價指數，料整體PCE按月升幅收窄至0.2%，核心PCE按年升幅擴大至2.9%，將是五個月來最大升幅。另外，星期四（28日）亦公布美國次季國內生產總值GDP，預料向上修訂0.1個百分點至增長3.1%。相關數據會如何影響聯儲局下月減息預期？

