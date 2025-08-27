  • 報價
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

27/08/2025

GLOBAL Wednesday｜特朗普推動聯儲局減息 美股調整完未？｜Nvidia業績有咩焦點要睇實？｜前瞻美國7月PCE數據！

#hot talk 1點鐘 #光大證券 #香港股票 #美股 #恒指 #湯麗鴻 #恒生指數 #港股 #英偉達 #Nvidia #業績減息 #NVDA #美國經濟數據 #阿里巴巴 #09618 #美團 #09988 #快手 #騰訊 #03690 #01024 #小米 #京東 #00700 #02643 #01801 #百度 #09888 #商湯 #01810 #香港電訊 #00020 #人達生物 #06823 #曹操出行 #MCD #亞馬遜 #Amazon #AMZN #麥當勞 #COST #好市多 #COO #庫珀醫療 #聯合健康 #UNH #09698 #威騰控股 #03393 #金山雲 #優必選 #03896 #萬國數據 #09880
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　英偉達(NVDA)將於周三（27日）美股收市後放榜，業績有何焦點要留意？美股是否已消化美國總統特朗普撤換聯儲局理事庫克一事的影響？數據方面，市場亦關注美國周五（29日）公布的7月個人消費開支PCE物價指數，料整體PCE按月升幅收窄至0.2%，核心PCE按年升幅擴大至2.9%，將是五個月來最大升幅。另外，星期四（28日）亦公布美國次季國內生產總值GDP，預料向上修訂0.1個百分點至增長3.1%。相關數據會如何影響聯儲局下月減息預期？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/fKU4o83P47g?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:45開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

