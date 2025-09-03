  • 報價
財智
市場最熱點
市場最熱點
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

03/09/2025

GLOBAL Wednesday｜前瞻美國8月ADP就業及非農數據！Google獲判毋須出售Chrome 有貨趁好消息食胡？

#hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #恒生指數 #美股 #恒指 #光大證券 #美國娙濟數據 #分析 #業績 #減息 #閱兵儀式 #香港股票 #港股 #就業數據 #美國息口 #Alphabet #阿里巴巴 #09988 #蘋果 #AAPL #Figma #LEU #Tempus #FIG #TeM #森特勒斯能源 #Meta #蔚來 #BC #英諾賽科 #港交所 #02577 #賓士域 #00388 #羅賓漢 #SMCI #HOOD #比亞迪 #09866 #01211 #NVDA #英偉達 #美超微電腦 #01024 #CoreWeave #快手 #CRWV
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　北京天安門廣場周三（3日）上午舉行閱兵儀式，恒指早段曾彈高近300點後回吐，港股9月餘下時間繼續區間上落？本周留意美國8月ADP就業數據及8月非農數據和失業率，另一方面聯儲局亦將會公布美國地區經濟報告「褐皮書」，對本月息口走勢會有何啟示？美國一名聯邦法官在搜尋器壟斷案中裁定，谷歌公司（Google）無需出售Chrome瀏覽器。谷歌母公司Alphabet(US.GOOG)周二市後延長交易時段股價漲8%，蘋果(US.AAPL)亦升逾4%。有貨投資者應趁好消息食胡嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/n2MPTLykBmE?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:25開始 — 節目開始

 

 ─────────────

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk