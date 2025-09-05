  • 報價
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

05/09/2025

1周部署｜姚浩然：港股咩水平有防守力？可留意呢幾隻北水熱炒股！

#1周部署 #姚浩然 #晶片股 #港股 #恒指 #亨達財富 #A股 #美股 #香港股票 #恒生指數 #北水 #芯片股 #09880 #優必選
嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

 

　　港股周五（5日）有反彈，業績高峰期後，大市仍有甚麼因素要留意？恒指甚麼水平有支持？而姚浩然提到因近日內地傳擬出手為股市降溫，A股表現有所向下，內險、券商股難免亦有回調。他亦補充，生科股、機械人、晶片相關股為北水熱炒板塊，有哪隻股份又值得關注？

 

 

影片網址：https://youtu.be/iJ0uzThItmA?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

