溫傑星期四｜前瞻美國8月份CPI數據！港股好淡友邊面勝算高？新股勁方醫藥抽唔抽？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國隔晚公布的生產者物價指數（PPI）按月意外出現下跌，市場對減息預期有所升溫，而消費者物價指數（CPI）亦即將公布，又可以如何前瞻？港股生科醫藥股受挫，有消息指美國政府擬向中國藥品實施更嚴格限制，相關股份要如何部署？腫瘤藥廠勁方醫藥(02595)由周四（11日）至下周二（16日）進行新股招股，集資15.8億元，每手200股，一手入場費4119.1元，抽唔抽得過？

