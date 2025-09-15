Futu特約Hot Talk Monday｜內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

內地周一（15日）公布的三頭馬車表現全遜於市場預期，不過港股半日仍造好，半日升75點，數據如何分析？而大行摩通降泡泡瑪特目標價25%至最新看300元，評級降至「中性」，反映IP熱炒風不再？

