溫傑星期四｜美國宣布減息，鮑威爾言論偏中立兼保守派？講解港股第四季「超前部署」

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國聯儲局減息0.25厘，將聯邦基金利率區間下調至4厘至4.25厘，符合市場預期，而主席鮑威爾會後指出，是次減息屬於風險管理，暗示並非開啟持續減息周期，未來將逐次會議作出利率決定，言論偏向保守？而利率點陣圖顯示，料年內再減息兩次，10月減息機率大增？港股下月將邁入第四季，又有何股份值得部署？

影片網址：https://www.youtube.com/live/nk9mLVt1Juc?feature=shared

►把時間軸拉到01:24開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8