19/09/2025

1周部署｜李澤銘：留意後市或出現深度調整…此類股份防守力最強！

#股市動向 #1周部署 #李澤銘 #紅蟻資本 #恒指 #香港股票 #恒生指數 #港股 #中美關係 #十一黃金周 #出行股 #旅遊股 #生科股 #芯片股 #航空股
嘉賓：紅蟻資本投資總監　李澤銘

 

　　美國聯儲局減息0.25厘符合預期，但聯儲局主席鮑威爾口風強硬，港股本周四（18日）曾上27000點後借勢急回，加上觀望中美元首通話，恒指周五（19日）繼續回調。港股後市有機會出現較深度調整嗎？大市調整格局下，哪些板塊防守力最強？十一黃金周將至，相關股份仍有炒作空間？

 

 

影片網址：https://youtu.be/CAS2iIqtd9s?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

 ─────────────

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

我要回應
