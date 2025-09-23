KK星期二｜港股半日向下，短期後市點行？｜蔚來推新車售價81萬人幣起，帶唔起股價？｜買國際金融股收息仍吸引？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股周二（23日）半日表現向下，科網股成跌市元兇，可以趁低吸納嗎？蔚來日前舉行NIO Day 2025，公司宣布智能電動行政旗艦-ET9地平線特別版正式上市，售價81.1萬元人民幣，股價半日跌7%，售價是否超市場預期？而滙控(00005)及渣打(02888)表現半日靠穩，呢個買嚟收息仍吸引？

