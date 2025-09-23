  • 報價
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

23/09/2025

KK星期二｜港股半日向下，短期後市點行？｜蔚來推新車售價81萬人幣起，帶唔起股價？｜買國際金融股收息仍吸引？

#股市動向 #hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #元宇證券 #恒生指數 #香港股票 #恒指 #港股 #分析 #滙控 #國際金融股 #00005 #滙豐控股 #車股 #威勝控股 #09866 #連連數字 #02357 #00992 #03393 #阿里巴巴 #蔚來 #中航科工 #09988 #聯想 #02598 #金融股 #收息股
嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股周二（23日）半日表現向下，科網股成跌市元兇，可以趁低吸納嗎？蔚來日前舉行NIO Day 2025，公司宣布智能電動行政旗艦-ET9地平線特別版正式上市，售價81.1萬元人民幣，股價半日跌7%，售價是否超市場預期？而滙控(00005)及渣打(02888)表現半日靠穩，呢個買嚟收息仍吸引？

 

 

影片網址：hhttps://www.youtube.com/live/69UIdGRWjX8?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:29開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk