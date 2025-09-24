  • 報價
24/09/2025

GLOBAL Wednesday｜金山雲曾失守配股價｜鮑威爾講話內容有何啟示？｜Nvidia投資OpenAI對業務及股價影響？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　港股「打風不停市」，低開後低位有承接，後市整固格局未完？金山雲(03896)曾挫逾一成 折讓近9%配股集資，低開逾半成後跌幅擴大，趁低吸納值博嗎？美國聯儲局主席鮑威爾公開講話提到，股市估值似乎相當高，令隔晚美股普遍回落。美股回調後有望再戰高位嗎？英偉達（NVDA）收市跌近3%，集團日前宣布，計劃對OpenAI投資最多1000億美元，並合作建設數據中心，相關消息已被市場消化？前瞻美國本周將公布的PCE物價指數及第二季GDP終值數據。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/2ak7modsm0Y?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:28開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

