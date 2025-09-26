  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

26/09/2025

1周部署｜方澤翹：恒指此水平支持力度大！生科股下周有望反彈？

#股市動向 #關稅 #恒生指數 #藥明系 #香港股票 #港股 #方澤趐 #恒指 #國農證券 #1周部署 #下周焦點
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：國農證券研究部投資經理　方澤翹

 

　　港股本周低位險守26000點，全周累計仍要跌逾400點。下周將迎來國慶假期，北水亦將會暫停，對港股成交會有何影響？美國總統特朗普周四（25日）宣布新一輪關稅，在10月1日起，美國將對進口藥品徵收100%的關稅，強調100%關稅將適用於所有進口藥品，除非生產商已經在美國動工建造工廠。受消息影響，生科醫藥股普遍向下，下周有望迎來反彈嗎？

 

 

影片網址：https://youtu.be/vUrVUeGr-4I?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】英澳加葡承認巴勒斯坦國，你是否認同這些國家的做法？► 立即投票

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#股市動向 #關稅 #恒生指數 #藥明系 #香港股票 #港股 #方澤趐 #恒指 #國農證券 #1周部署 #下周焦點
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk