30/09/2025

KK星期二｜紫金黃金國際、西普尼及博泰車聯 三隻新股首掛高開 部署策略逐隻睇！

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　香港年內第二大IPO、集資額近250億元的紫金黃金國際(02259)今日首掛，開報111.5元，較招股價71.59元高近56%。投資者若抽中紫金國際，何時可「食胡」？未有貨的投資者又可以追入嗎？另外兩隻新股西普尼(02583)及博泰車聯(02889) 開市分別較較招股價高逾1.8倍 及32%。有貨及未有貨的投資者又可以如何部署？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/v-qLyFrO51s?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:15開始 — 節目開始

 

 ─────────────

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應
etnet.com.hk