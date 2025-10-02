  • 報價
02/10/2025

溫傑星期四｜分析華府停擺對股市影響，強風樺加沙成上月賭收差預期原因？比亞迪上月交付挫逾半成！

#股市動向 #hot talk 1點鐘 #溫傑 #00027 #銀河娛樂 #銀娛 #濠賭股 #01211 #小非農 #比亞迪 #賭收 #恒指 #分析 #香港股票 #港股 #恒生指數 #CCL #00728 #01810 #小米 #中國電信 #上美股份 #02145 #LLY #禮來 #喜年華郵輪 #Marvel #MRVL
嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　俗稱小非農的ADP就業數據，9月份裁減3.2萬份，同時亦修正了8月份的數據職位由增加5.4萬份，大幅下調至淨裁減3000份，數據要如何解讀？加上美國政府面臨停擺，對美國股市及經濟又有何潛在影響？澳門最新公布上月份博彩收入按年升6%至182.89億澳門元，遜於市場預期，是次數據表現與早前強颱風樺加沙來襲影響有多大？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/qdDqRCW5O1g?si=FjOMn9F-cPrJYMRi

 

►把時間軸拉到01:12開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk