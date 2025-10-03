  • 報價
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

03/10/2025

1周部署｜曾啟邦：恒指支持位睇25500點水平！選股不妨考慮呢幾隻ETF

#股市動向 #ETF #A股 #曾啟邦 #基金 #香港股票 #港股 #1周部署 #美股 #瑭明算法 #恒生指數 #恒指 #減息
嘉賓：瑭明算法投資董事　曾啟邦

 

　　美股隔晚續向好，而港股周五（3日）續北水暫停，不過未有阻礙恒指的升勢，下一站又看至甚麼水平？個股方面，曾啟邦短線推介與A股有較高相關度的股份，如A股ETF，即入片聽聽邊啲股份亦值得部署！

 

 

影片網址：https://youtu.be/hPneCVHpHCg?si=IIS0OaDlWkIzJxQ1

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#股市動向 #ETF #A股 #曾啟邦 #基金 #香港股票 #港股 #1周部署 #美股 #瑭明算法 #恒生指數 #恒指 #減息
