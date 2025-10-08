GLOBAL Wednesday｜北水回歸前趁低買貨？Tesla推新平價版Model 3及Y 市場唔Buy？金價創新高點部署？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

港股周三（8日）半日跌287點，報26669點，北水即將回歸，把握時機趁低吸納？另外，特斯拉(US.TSLA)推出平價版Model 3及Model Y，不過未有提振股價，隔晚跌逾4%收市，反映市場唔多Buy呢一套？而國際金價亦創新高，金礦股繼續買？

