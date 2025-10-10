  • 報價
財智
市場最熱點
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

10/10/2025

1周部署｜姚浩然：滙控私有化恒生，長遠對業務有幫助，惟短期留意...

#股市動向 #1周部署 #恒指 #私有化 #恒生指數 #恒生銀行 #國際金融股 #香港股票 #滙控 #科技股 #0000 #00011 #港股 #亨達財富管理 #姚浩然 #歐元 #電力股 #日圓 #AI股 #美元 #AI概念股
嘉賓：亨達財富管理董事總經理　姚浩然

 

　　港股近期走勢偏軟，近期支撐大市升勢的兩大類股份：科技股及國際金融股走勢亦開始轉弱。近期市場焦點關注滙控(00005)私有化恒生(00011)相關消息，長遠對業務有幫助，惟留意一大因素或令滙控股價短期受壓。姚浩然預料，恒期短期或於此水平作整固，板塊輪動預料會持續，可以留意兩大類型股份。

 

 

影片網址：https://youtu.be/aGcU5F8_erw?si=YkPK8lqfDp7gDdZz

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk