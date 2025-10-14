  • 報價
財智
市場最熱點
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

14/10/2025

KK星期二｜內地乘聯分會料上調車銷增長預測｜晶片股回吐 升勢已到尾？｜泡泡瑪特可候機吸納？

#股市動向 #hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #元宇證券 #中美貿易戰 #新能源車股 #晶片股 #蘋概股 #蘋果 #泡泡瑪特 #09992 #港股 #香港股票 #恒生指數 #恒指 #分析 #AAPL #Apple #02643 #吉利 #00728 #曹操出行 #09868 #嗶哩嗶哩 #00175 #中電信 #06613 #藍思科技 #09626 #小鵬 #華虹半導體 #00981 #01347 #中芯或際
嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　內地乘聯分會預計將向上修正2025年車市增長預測。今年政策『組合拳』發力，疊加出口的高增速，預料車企第四季銷量可看好？另外，市場憧憬中美貿易戰或有轉機，中美股市回穩，晶片股今日普遍回吐，今輪升勢是否已到尾聲？據內媒報道，蘋果CEO庫克現身泡泡瑪特(09992)上海THE MONSTERS十周年巡展，作為此次到訪中國參觀的第一站。泡泡瑪特逆市造好，基本面仍強？可候機吸納？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/ICBs16MfjuU?si=qMbfppmAN4mQ-JDo

 

►把時間軸拉到01:10開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

你可能感興趣

#股市動向 #hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #元宇證券 #中美貿易戰 #新能源車股 #晶片股 #蘋概股 #蘋果 #泡泡瑪特 #09992 #港股 #香港股票 #恒生指數 #恒指 #分析 #AAPL #Apple #02643 #吉利 #00728 #曹操出行 #09868 #嗶哩嗶哩 #00175 #中電信 #06613 #藍思科技 #09626 #小鵬 #華虹半導體 #00981 #01347 #中芯或際
更多財智文章

版主留言

