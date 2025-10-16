溫傑星期四｜分析美聯儲褐皮書，對息口、美元美債去向有咩啟示？大行點評睇好泡泡瑪特、平保！

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國聯儲局公布了褐皮書，當中提及近幾周美國經濟活動變化不大，就業水平整體維持穩定，整體消費者支出小幅回落。同時價格持續上漲，幾個聯邦儲備銀行轄區報告投入成本上升速度加快。這對息口甚至美元、美債有何啟示？大行點評泡泡瑪特(09992)、平保(02318)，當中摩通上調了對泡泡瑪特的目標價及評級，不過近日股價表現強勢，回調至咩位買值博？

