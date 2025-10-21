  • 報價
財智
市場最熱點
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

21/10/2025

KK星期二｜再有內險股發盈喜 有貨財息兼收？政策憧憬續支撐恒指向上？講解中電信、中聯通績前部署！

#股市動向 #林嘉麒 #恒指 #香港股票 #元宇證券 #港股 #恒生指數 #分析 #中聯通 #中資電訊股 #中國聯通 #中電信 #國壽 #財險 #中國人壽 #00762 #02628 #新華保險 #內險股 #業績股 #中國電信 #00728 #寧德時代 #美麗田園醫療健康 #01651 #00388 #津上機床中國 #港交所 #03750 #02373 #中國國笐 #00175 #00753 #吉利 #09626 #嗶哩嗶哩 #江西銅業 #00358 #內銀股
嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股半日向上，升427點，報26286點，恒指本周有望續有四中全會憧憬支撐造好？多個內險股陸續發盈喜，國壽(02628)預料今年首三季賺多50%至70%，至介乎逾1567億至1776億人民幣，半日股價飆升，內險股可以成收息股首選？可否賺息又賺價？亦會講解中資電訊股的中電信(00728)及中聯通(00762)績前部署！

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/Bqy7xAsAIEE?si=4IvylFU7NWb6o2gj

 

►把時間軸拉到01:07開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

