GLOBAL Wednesday｜日央行短期難重啟加息？｜日股、日圓匯價走勢點睇？｜前瞻美國通脹數據

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

日本自民黨新黨魁高市早苗成功當選成為日本首位女首相，高市主張實施大規模財政支出和寬鬆貨幣政策，外界普遍預料，安倍經濟學將捲土重來？料日本央行短期重啟加息機會低？日經指數近期造好，逼近5萬點關鍵心理關口並多次破頂，料日股短期續強勢？日圓（JPY）匯價跌至一周低位，料短期弱勢未止？何水平可以吸納？

