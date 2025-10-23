溫傑星期四｜分析四中全會為對經濟及股市影響！泡泡瑪特急瀉點部署？Tesla業績何解不對辦？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

泡泡瑪特(09992)早前公布了第三季營運數據，當中海外收益表現亮麗，上日升逾2%後，今日（23日）顯著回吐，盤中曾跌逾一成，為何數據表現佳股價仍不升反瀉？特斯拉(US.TSLA)公布第三季業績，總收入280.95億美元，超預期的263.7美元，按年增12%，不過純利按年跌37%至13.73億美元，經調整每股盈利0.5美元，低於預期的0.54美元，股價隔晚盤後交易時段跌逾3%，業績如何解讀？

