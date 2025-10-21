KK星期二｜再有內險股發盈喜 有貨財息兼收？政策憧憬續支撐恒指向上？講解中電信、中聯通績前部署！ (2)

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股半日向上，升427點，報26286點，恒指本周有望續有四中全會憧憬支撐造好？多個內險股陸續發盈喜，國壽(02628)預料今年首三季賺多50%至70%，至介乎逾1567億至1776億人民幣，半日股價飆升，內險股可以成收息股首選？可否賺息又賺價？亦會講解中資電訊股的中電信(00728)及中聯通(00762)績前部署！

