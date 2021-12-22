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22/12/2021

地產行業沒有唱高散貨這回事

#樓市 #買樓 #唱高散貨
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    本欄每周三更新

    樓市亮話

　　有老友話很少見到我去一些上市公司晚宴，而那些晚宴由上市公司埋單，菜式名貴，酒水任飲，點解唔去，我話除了我不是一個貪飲貪食的人之外，而且我最怕日後那些上市公司老闆叫我買他們的股票，我買都唔緊要，最擔心就是他們用我做人辦，唱高散貨，搞到輸錢的人來公司搵我，正式是黑狗偷食白狗當災。

　

　　對於那些上市公司的董事，其實我不太恭喜，不少公司搞套大龍鳳，就算可以上市，只不過是集資一億幾千萬，上市費用都用了兩三千萬，這也沒有問題，只要上市之後可以兌現承諾，繼續搵錢，股價一定會慢慢上升，但不少公司在上市之後很快便發出盈警。據統計，大約有七成半公司在上市之後，股價長期低於上市時水平，對於持有大量那類股票的人，唯有用一招不大正規的唱高散貨，不過，這一招是兵行險著，隨時會惹上官非。

　

　　近日有名廚涉嫌為他的股票唱高散貨，有機會身陷囹圄，點解仲會有人相信，其實是一個貪字，有人話某隻股票在短時間內可以急升，而且又有先例可循，令到不少人落搭，如果當事人唱高但唔賣，大家齊齊坐艇就冇問題，但如果可以證實是唱高散貨，咁就會惹上官非，所以，我對於那些為了唱高散貨的上市公司並不恭維，既然如此，點解仲要去那些公司的晚宴？

　

(iStock)

　

　　老友話，天下烏鴉一樣黑，地產行業亦是唱高散貨，每一年在年初時的時候，問十個地產佬，十個都會話樓市會有多少升幅，話當年樓價會下跌的地產佬很少，這還不是唱高散貨？老實說，話樓市有多少升幅都只是在一成之內，又點可以話唱高散貨，只可以說是賣花讚花香，賣樓唔講樓市上升，唔通講樓價跌，是否想唔撈？反而有一些評論員話樓市會大跌三成，而他們大多數是沒有樓，令人懷疑有唱低吸納之嫌，而事實上就算樓市真的是下跌三成，他們仍然不會買樓，所以又不算是唱低吸納，並不是地產行業不想唱高散貨，唱低吸納，但地產行業實在太大，行內人有心無力而已。

 

 

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