  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市點評中環人女子愛財生財有道Make MoneyOnline有話兒經濟不停學親子理財馬壇．誌趣市場最熱點財玄廣進點呈分試 你要知
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

29/12/2021

物業投資者如何掌握通脹步伐

#樓市 #買樓 #加息 #通脹 #物業投資者
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    本欄每周三更新

    樓市亮話

　　有很多人心中有一條定律，壓止通脹是很容易，只要加息就可以，因為加息可以吸引市民購買的意欲，轉而將現金放在銀行，購買力下降，通脹就會消失，但是如果加息，那些人心中的定律就會改變，加息代表貨幣貶值，物價會因為貨幣貶值而上升，並不是區區一兩個%利率就可以補償，反而會加大購買力，通脹不但不會因為加息而下降，反而會飆升，而利息上升又會確認物價上升，代表通脹加劇，要繼續加息壓止通脹，換句話說，加息不但沒有壓止通脹，反而與通脹結伴同行，雙雙邁向高峰。

　

(iStock)

 

　　不少人會發出疑問，利息與通脹又如何停止上升，到了購買力被消耗得七七八八時，市民明知物價會上升都冇能力購買，到那時候，物價就會回落，尤其是那些奢侈品，會出現一個賤物鬥窮人的現象，到日用必需品的售價回落，通脹就可以說正式消失，政府亦可以對市民說，加息令通脹回落，就會開始考慮減息來刺激經濟，周而復始，市民如果未能掌握利息與通脹步伐，一生積蓄就會化為烏有。

 

　　周而復始就是一個結果，如果知道結果，就應該用相應辦法來得到最大利益，物業投資者做法與一般市民有所不同，他們會在利息低迷時候出售手上部分非優質物業，因為物業在低息環境下，物業價值已經充分發揮，利息上升，樓價就會下跌，如果不出售一些物業，當樓價下跌，不但沒有資金購買別人的優質物業，甚至要出售自己的物業。

 

　　當利息上升到一個不合理水平，樓價亦會下跌至一個不合理水平，有經驗投資者就會趁機買入一些優質或者是有戰略價值物業，雖然可能在利息與租金收入上有所損失，但物業價值亦被嚴重低估，物業投資者所追求的是物業升值，而非租金與利息差額，不過，這只是理論，就算知道結果，大多數人都不會實行，代表大多數人都不能掌握通脹步伐。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#樓市 #買樓 #加息 #通脹 #物業投資者

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk