物業投資者如何掌握通脹步伐

有很多人心中有一條定律，壓止通脹是很容易，只要加息就可以，因為加息可以吸引市民購買的意欲，轉而將現金放在銀行，購買力下降，通脹就會消失，但是如果加息，那些人心中的定律就會改變，加息代表貨幣貶值，物價會因為貨幣貶值而上升，並不是區區一兩個%利率就可以補償，反而會加大購買力，通脹不但不會因為加息而下降，反而會飆升，而利息上升又會確認物價上升，代表通脹加劇，要繼續加息壓止通脹，換句話說，加息不但沒有壓止通脹，反而與通脹結伴同行，雙雙邁向高峰。

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不少人會發出疑問，利息與通脹又如何停止上升，到了購買力被消耗得七七八八時，市民明知物價會上升都冇能力購買，到那時候，物價就會回落，尤其是那些奢侈品，會出現一個賤物鬥窮人的現象，到日用必需品的售價回落，通脹就可以說正式消失，政府亦可以對市民說，加息令通脹回落，就會開始考慮減息來刺激經濟，周而復始，市民如果未能掌握利息與通脹步伐，一生積蓄就會化為烏有。

周而復始就是一個結果，如果知道結果，就應該用相應辦法來得到最大利益，物業投資者做法與一般市民有所不同，他們會在利息低迷時候出售手上部分非優質物業，因為物業在低息環境下，物業價值已經充分發揮，利息上升，樓價就會下跌，如果不出售一些物業，當樓價下跌，不但沒有資金購買別人的優質物業，甚至要出售自己的物業。

當利息上升到一個不合理水平，樓價亦會下跌至一個不合理水平，有經驗投資者就會趁機買入一些優質或者是有戰略價值物業，雖然可能在利息與租金收入上有所損失，但物業價值亦被嚴重低估，物業投資者所追求的是物業升值，而非租金與利息差額，不過，這只是理論，就算知道結果，大多數人都不會實行，代表大多數人都不能掌握通脹步伐。