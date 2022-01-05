  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市點評中環人女子愛財生財有道Make MoneyOnline有話兒經濟不停學親子理財馬壇．誌趣市場最熱點財玄廣進點呈分試 你要知
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

05/01/2022

2022年樓市是否一定升？

#樓市 #買樓
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    本欄每周三更新

    樓市亮話

　　年近歲晚，有老友叫我今年不用做樓市預測，有報章已經做了，訪問了50個業界專家，全部都話升，升5%以內有31個，6-10%有12個，10%以上有7個，所有專家都話升，唔通今年樓市仲有得跌？

　

　　今次我又要拎返本「第十個人理論」出來。大約十年前，政府為了壓抑樓市而開始出招，業界亦一致睇淡，但我們公司的物業全部租出，租金亦唔錯，我唔相信樓市會跌，於是寫了一本書叫「第十個人理論」，這是猶太人哲學，任何一件事，九個人有同樣預測，第十個人是有責任作出反方向預測，當然，一定要搵一些理由出來，唔好只係反對。

　

　　既然有50位專家講升，我一定要講跌。首先，大家要留意那50位專家，大多數是同新樓有關，地產商可以控制出貨，新樓上升並不出奇，但二手樓，是有一定風險。

　

(資料圖片)

　

　　美國已經無力控制通脹，唯有加息，而且明年會加三次咁多，後年亦會加多三次，換句話說，在香港供樓的人，有可能在兩年內要付多一倍利息，如果問銀行借1000萬，現在只需要付15萬利息，到明年就要付30萬，平均2萬5一個月，負擔相當重，這還不夠，現在大家可以還息不還本，到了明年4月，就冇呢支歌仔唱，問銀行借錢買樓的人每年要付4%本金，一年要付40萬。換句話說，到了明年，問銀行借了1000萬的人每年要還70萬本金與利息。老實說，不是有咁多人負擔得起，除了買樓的人減少之外，亦有一些人，例如去了英國的人，他們安定之後就會賣香港樓，需求減少，供應增加，樓價是有機會下跌。

　

　　有人話使乜驚，只要國內開關，購買力湧至，港樓想跌都難，去年講或者有效，今年國內的經濟亦不太好，到香港買樓的人未必會有預期咁多，大家千祈唔好寄以厚望，否則希望愈大，失望愈大。

　

　　香港受疫情蹂躪了兩年，不少市民資產亦被消耗掉，雖然還未至於要賣樓，不過用家人的配額買樓就有困難，就算明年香港開始復甦，但一定要經過兩三年時間才可以復原，本土購買力才會再出現。

　

　　去年香港股市無無謂謂跌了14%，市民如果有多餘錢都會考慮買股而非買樓，所以，我睇好今年股市而非樓市，我非常有信心恒指會升至28000點。至於樓市，新樓以及豪宅一定會升，二手民生樓，能夠持平已經算有所交代。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#樓市 #買樓

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk