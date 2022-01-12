近日不少新香港人買頂級豪宅，原因是不需要付30%特別印花稅，對於他們來說是非常吸引，但對於一些在香港未住滿七年的國內人來說，當然不是味兒，我知道有不少國內人打算以香港為他們的第二家鄉，買樓是必然的事，現在買樓要付30%特別印花稅而令他們卻步，但是他們又擔心，當住滿七年，買樓不用付30%特別印花稅的時候，樓價已經升了不止30%，現在是否買樓的確是一個要付出代價的抉擇。

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有很多人問我如何解決這個問題，我話香港政府早已留了一條路給那些準香港人，在他們未成為香港人之前，買住宅要付30%特別印花稅，但買工商物業就不用付，所以，打算買住宅樓的準香港人可以先買工商物業，待住滿七年之後，賣走那個工商物業，將所得資金轉去買住宅樓，期間可以租樓住，我唔敢講是否有著數，但最低限度慳了大部分特別印花稅，十分值得一博，但如果打算買豪宅，就要買頂級工商物業，唔係舖位就是甲廈，我認為未來幾年舖位甲廈升幅會跑贏豪宅，理由是在疫情期間，封關令到甲廈舖位樓價下跌，豪宅不但沒有下跌，仲有多少升幅，在解封之後，工商舖的樓價將會回復正常，大有機會跑贏住宅，所以，現在買舖不買豪宅亦是正常選擇。

由於豪宅與舖位的回報率不同，令到買舖收租的人可以租住價值更高的豪宅，假如有一個人用了一億元買一個舖，他大約每個月可以收租二十五萬，他收到的租金可以去租一個價值大約億五至億八的豪宅，這還未夠，他租出去的舖位，租客負責交差餉管理費，而他租用的豪宅，則由業主替他繳付，不過，最關鍵就是是否可以搵到一個好租客，在疫情之前，舖位價格高昂，我唔敢將這個方法話比其他人知，但疫情之後，舖位價格有一定跌幅，我才夠膽公開這個方法，當舖位價格上升之後，這個方法又未必可行，做生意不能一本通書睇到老，因時制宜才是致勝之道。