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19/01/2022

香港地產商是有能力不賣樓

#樓市 #買樓 #負債比率 #地產商 #賣樓 #新樓
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    本欄每周三更新

    樓市亮話

　　疫情再起，通關無望，有人認為香港地產商很快就會被逼賣樓，樓價亦將會大跌，我話少擔心，香港地產商財政穩健，就算十年唔賣樓都冇問題，如果十年後樓價上升三成，地產商就會有更多利潤，所以，擔心地產商被逼賣樓而令到樓價大跌，不如擔心地產商唔賣樓而令到樓價大升，政府亦早已了解到這個問題，否則就不用推出新樓銷售稅，可惜受到社運與疫情影響，新樓銷售稅功敗垂成，現在政府除了以海量供應，根本很難將樓價壓下去。

　

　　老友話我講的理由似是而非，做地產生意的人點會唔賣樓，其實，老友未能了解地產行業，如果他認識清楚，就知道我所講的似非而是，有能力不賣樓的地產商不是寥寥可數，而是大部分的地產商都有能力持貨不賣，或者，只是出售一些質素比較普通的單位，將最優質的單位慢慢賣，唔到心目中要價唔賣，所以，如果要在地產商手中買到優質單位，最緊要是莫惜腰間錢。

　

（資料圖片）

　

　　老友更加不明白，做地產商不賣樓不如唔好做，其實，地產商依然是地產商，不過由動態改為靜態，投地起樓賣樓，忙過不亦樂乎，賣完樓所得到的金錢，可能未必可以買得返一幅同樣大小，地點相若的地皮，賣樓是逼不得已，要唔賣樓，唯有提高租金收入，現在，大多數地產商每年都有相當多租金收入，個別地產商租金收入多過賣樓所得，所以，大多數地產商都不急於賣樓，新樓樓價又怎會下跌，而且，香港地產商穩打穩扎，欠債比率不高，在現時低息環境下，更加不用賣樓，地產商有能力不賣樓，新樓樓價又怎會下跌。

 

 

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