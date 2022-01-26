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樓市亮話
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26/01/2022

大小丁權的誘惑

#樓市 #買樓 #樓市辣招 #丁權 #特別印花稅
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    本欄每周三更新

    樓市亮話

　　有老友覺得很奇怪，香港在疫情打擊下，股市已經跌得不亦樂乎，樓市似乎沒有影響，不但沒有下跌，中原指數隨時會在今年內創新高，唔通香港人真係咁鍾意磚頭。

　

　　老友有所不知，不但香港人鍾意磚頭，就算唔鍾意香港，已經離開的香港人都鍾意香港磚頭，講到明唔再返香港都唔願意將自住單位賣走，除此之外，新香港人亦非常鍾意磚頭，不過，是有誘惑性的，因為住滿七年的新香港人買住宅單位不用付30%特別印花稅，咁大誘惑，就算唔鍾意磚頭都會買樓，應該賣樓的人又唔賣，香港樓價有乜辦法唔升。

　

　　我近日去了不少入伙酒，大多數都是住滿七年的香港人入伙，新居價值不菲，他們的理由是只可以買一個單位，如果無無謂謂買一個三五百萬的單位即是浪費，一於有幾豪買咁豪，所以豪宅的銷路不俗，小型單位的表現亦不錯，不過買家大多數是土生土長的香港人，小型單位與豪宅都受到青睞，香港樓市唔升就奇。

　

(iStock)

　

　　2013年政府出招打擊樓市，點知愈打愈升，很多人不明白，辣招裏的特別印花稅，本來是打消打算買樓的人念頭，誰不知阻力變為動力，除了住滿七年的香港人急不及待買樓，慳回30%特別印花稅，這是一般人都知道的大丁權，而丁權亦有大小，小丁權就是任何香港人，如果有能力的話，都會買第一個住宅單位，因為他們見到有一個非香港人買樓要付30%印花稅，以及另外一些已經有物業的香港人再買樓要付15%印花稅，他們唔需要俾額外印花稅，如果唔用這個小丁權買樓就笨。咁多人為了消耗自己的丁權而買樓，樓價又怎會跌。

 

 

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