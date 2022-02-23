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23/02/2022

虎年樓市的三大憂慮

#樓市 #買樓 #地產商 #第5波疫情 #加息
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　在2022年初的時候，地產界差不多一致認為今年樓市會上升，但一個月之後的大年初一，如果再問同一班人，相信會有一半改口，就算唔話跌，都只會話樓市保持平穩，半個月之後，到了驀然回首，那人卻在燈火闌珊處的時候，大多數人會話今年樓市不樂觀，大跌就唔會，5至10%就在所難免。

 

　　點解在個半月時間，咁多專家改變他們對樓市睇法，我覺得他們發覺樓市有三大憂慮，結果會令樓價下跌。

 

(iStock)

 

　　首先是利息，美財長耶倫由去年中話美債會出現負利率，到今日美聯儲局竟然話在今年餘下七次議息，每一次都有機會加息，再有委員強調，加息可能延續至明年上半年，如果每次議息都加息，即使每次都是加0.25%，到明年中就會加2.5%，對借錢買樓的人是一個沉重負擔，相信會有不少人要賣樓渡過難關，買樓的人亦會相應地減少，在供應增加，需求減少之下，樓價下跌是很正常，這個憂慮已經屬於後天下之憂而憂。

 

　　第二個憂慮是擔心有地產商沒有足夠防守力，降價賣樓而造成樓價大跌，唔經唔覺，新冠疫情已經超過兩年，在這兩年內，地產商推盤步伐很慢，積聚了不少存貨，如果沒有疫情第五波，今年將會出現一個龐大小陽春，現在小陽春沒有了，好彩的話就會有一個晚春，唔好彩就乜春都冇，地產商降價亦情有可原，原來別人的憂慮就是自己的憂慮。

 

　　如果沒有疫情第五波，金管局容許做了按揭的人還息不還本計劃到四月就會終止，屆時那些人本利歸還，負擔會大增，亦唔擔保有部分業主捱唔住要賣樓解財困，人多賣樓，樓價自然會下跌，有老友叫我唔好擔心，船到橋頭自然直，我有些少不同意，正是時代進步，物業投資的憂慮要睇前幾步。
　  
   

 

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