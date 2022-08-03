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03/08/2022

是否地產公司的公關做得不足

#樓市 #買樓 #發展商 #地產代理 #新盤 #公關
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友問，近日傳媒鋪天蓋地講樓市下跌，同時引用不少劈價，蝕讓成交，是否假新聞。老友多疑，傳媒所報道的全部都是真實個案，但整個樓市亦有不少賺錢實例，傳媒可能認為在樓市賺錢是理所當然，所以沒有報道，令到一般人認為樓市已經跌了很多，但原來不是，中原指數只是在180點徘徊，傳媒講來講去，都只是話樓市將會大跌。

 

　　老友話唔只傳媒咁講，不少分析員、基金經理都預測樓市會大跌，甚至有物業代理話新盤開價一個比一個平。老友咁講我真的不明白，物業代理是否打算倒自己米？新盤一個比一個平，現在點會有人買新樓，但事實又非如此，最近的新盤認購數量非常高，令到地產商加推又加推，雖然不能擔保可以一Q清袋，但高銷售量亦不用懷疑，究竟點解物業代理會話新樓盤開價一個比一個平？

 

（資料圖片）

 

　　按以往慣例，當有新樓盤開售時，物業代理就會將一些高價二手樓成交發放給傳媒，造成新樓平過二手樓現象。今年各路人馬打破慣例，在新樓盤開售前大力唱淡樓市，不少人問我這個問題，我真的無法解釋，唯一有可能就是地產公司的公關工夫做得不足，傳媒及各位分析員未能配合，使人誤會樓市將會下跌，但好彩新樓盤認購量非常好，如果銷售不俗，這將會證明樓市是健康的，打鐵還需自身硬，如果樓市積弱，只靠別人唱好，始終都會向下調整。
　

 

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