是否地產公司的公關做得不足

有老友問，近日傳媒鋪天蓋地講樓市下跌，同時引用不少劈價，蝕讓成交，是否假新聞。老友多疑，傳媒所報道的全部都是真實個案，但整個樓市亦有不少賺錢實例，傳媒可能認為在樓市賺錢是理所當然，所以沒有報道，令到一般人認為樓市已經跌了很多，但原來不是，中原指數只是在180點徘徊，傳媒講來講去，都只是話樓市將會大跌。

老友話唔只傳媒咁講，不少分析員、基金經理都預測樓市會大跌，甚至有物業代理話新盤開價一個比一個平。老友咁講我真的不明白，物業代理是否打算倒自己米？新盤一個比一個平，現在點會有人買新樓，但事實又非如此，最近的新盤認購數量非常高，令到地產商加推又加推，雖然不能擔保可以一Q清袋，但高銷售量亦不用懷疑，究竟點解物業代理會話新樓盤開價一個比一個平？

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按以往慣例，當有新樓盤開售時，物業代理就會將一些高價二手樓成交發放給傳媒，造成新樓平過二手樓現象。今年各路人馬打破慣例，在新樓盤開售前大力唱淡樓市，不少人問我這個問題，我真的無法解釋，唯一有可能就是地產公司的公關工夫做得不足，傳媒及各位分析員未能配合，使人誤會樓市將會下跌，但好彩新樓盤認購量非常好，如果銷售不俗，這將會證明樓市是健康的，打鐵還需自身硬，如果樓市積弱，只靠別人唱好，始終都會向下調整。





