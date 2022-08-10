  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

10/08/2022

賣樓的最佳理由

#樓市 #買樓 #賣樓 #業主
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有很多人賣樓所用理由，最後都變成買家鋤價藉口，例如話移民，買家就會話，既然是移民，即是不再留戀香港，應該減價出售。如果話香港經濟環境轉壞，樓價即將下跌，買家就會話，既然樓價即將下跌，業主更加要減價，務求盡快將物業出售，減少損失。

 

　　有一些業主口是心非，一方面話唔睇好樓市，另一方面又會將打算出售物業大幅加價，隨時高過市價兩三成，令買家很迷惑，既然唔睇好樓市賣樓，點解開價會咁離地，雖然最後成交價是貼近市價，但給予市場一個極差的信號，令人誤會有不少業主劈價賣樓，其實，劈來劈去都是市價賣樓。

 

　　現在市場上最熱門賣樓理由就是加息，其實，用加息作為賣樓的理由是極之愚蠢，如果不是物業借錢太多，根本不會擔心加息，如果擔心加息而賣樓即是非賣不可，買家唔鋤價實在是太蠢。講來講去大多數賣樓的業主都是財政上有困難，如果唔賣，物業隨時會變成銀主盤，不過，冇人會同其他人講因為財困而賣樓，始終都是人要臉，樹要皮。

 

（iStock）

 

　　有老友打算賣樓，但他的確不是因為財困，只不過是想優化自己的財政狀況，問我用甚麼理由令到買家舒服，我話在我的換樓過程中，每一次都要賣走舊單位才可以買入新單位，由於是自住單位，經常都會有買家問我點解要賣樓，我老實同他們講是因為換樓，舊單位很旺，幫到我換樓，買家聽到之後都非常受落，都唔好意思減價，所以，我認為最佳賣樓理由就是換樓，因為賣樓的業主都是睇好樓市，如果不是有SSD都唔會賣樓，既然買賣雙方對樓市的睇法都是一致，成交的機會就高很多。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#樓市 #買樓 #賣樓 #業主

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk