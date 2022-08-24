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24/08/2022

現在是撤辣的最佳時間

#樓市 #買樓 #樓市辣招 #撤辣
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　自從葉劉話政府有打算撤銷國內人在香港買樓的特別印花稅之後，有不少人問我幾時是撤辣的最佳時機，我話時機我唔知，但時間我知，就是現在。那些發問的人不同意，認為樓市仍未顯著下跌，現在撤辣有幫助地產霸權之嫌。他們不明白，如果等到樓市顯著下跌才撤辣，就永遠不用撤。

 

　　在中原指數180點的時候，雖然唱淡樓市的評論如鋪天蓋地，但我搵人打賭，如果指數跌到160點是我輸，升到200點是我贏，時間不限，直至分出勝負為止，到今日中原指數已經跌至177點，仍然沒有人願意跟我打賭，即使話加息會令樓市下跌兩成的人都唔肯賭。基本上是冇人有信心樓市會下跌超過一成，如果認為樓市下跌兩成才撤辣，機會是很渺茫，因為樓市長遠上升的機率比下跌大得多。所以，要等到樓市顯著下跌才撤辣，即是永遠不用撤辣。

 

（資料圖片）

 

　　在政府最初推出辣招時，已經有人問我幾時撤辣，我的答案到現在都沒有改變，就是當樓市成交量下降至一個不合理水平時，政府應該考慮撤辣。何謂不合理，大家可以睇到最近唱淡樓市的人，除了有不少分析員之外，亦有很多有名氣物業代理，他們唱淡的目的並不是提醒買家，而是希望有一些業主擔心樓市下跌而賣樓。老實說，物業代表是應該唱好而非唱淡樓市，他們唱淡是因為成交量太低，物業代理很難搵食，逼不得已的做法。由此可見，樓市成交量已經去到一個低無可低水平，亦是政府撤辣的最佳時間。其實國內買家已經有心理準備政府會撤辣，否則要付辣招稅的成交每月點會只得幾十宗。如果政府唔把握時間，可能會失去撤辣的最佳時機，甚至永遠不會撤辣。

 

 

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