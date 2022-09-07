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07/09/2022

現在轉軚的人幾時再轉軚

#樓市 #買樓
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友話現在除了我之外，差不多所有人都已轉軚睇淡樓市，當中包括知名分析員，物業代理頭頭等，地產商當然唔會睇淡，否則點樣賣樓。

 

　　我話很難轉軚，因為在這幾個月入了不少租客，雖然租金比以往減少，但幅度亦不很大，而且續租的租客要求的是一份長租約，不似得在過去一兩年，不斷以短租約續租，而且在今年中秋節，我們收到不少由租客及物業代理送來的月餅及果籃，數量之多為歷來之冠，足見租客對前景有信心，租客有信心，我冇理由沒有信心，還有，如果我睇淡，我恐怕租客叫我減租。

 

　　老友話我再唔轉軚，總有一日會後悔莫及，我話樓市雖然在劣勢，總要有人保持信心，守住個陣地，否則，當樓市突然掉頭回升，所有地產從業員就會被人笑到失暈，以後都唔會有人夠膽評論樓市。

 

　　老友問我對樓市意見，我認為樓價跌得太少，在全民睇淡的情況下，樓價亦只不過比高峰時下跌了8%，在沒有通關以及加息不多於1.5%情況下，極其量再下跌多5%，到時候又會有不少人再轉軚，起碼物業代理頭頭會話樓價已經跌到咁上下，有買就要趁手。

 

（資料圖片）

 

　　令到樓市下跌的因素不外乎加息以及移民潮，相信大家亦耳熟能詳，而所發揮的負面作用亦已經差不多到了極限，賣樓移民的人不會再大幅增加，美匯太強，美聯儲局加息即是浪費彈藥，萬一唔加息或者加息的幅度很少，以及香港通關，樓市會作出甚麼反應？我相信三兩個箭步就會掉頭回升，只是下跌8%實在太少，倫敦豪宅未計英鎊貶值都已經下跌17%。老友問我幾時轉軚，不如問下那些現在轉軚的人幾時或者在甚麼情況下再轉軚。

 

 

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