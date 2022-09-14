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14/09/2022

現在賣自住單位的人都是菜鳥

#樓市 #買樓 #菜鳥
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有年輕人同我講，他剛剛將自住單位賣走，幫他賣樓的物業代理話樓市會繼續下跌，一兩年之後可以用八折買返，諗起都開心，同時擔心我揸住咁多物業，今日唔賣，明日很難賣走。我話不用擔心我們，如果我們在樓市下跌時賣樓，隨時會被人誤會我們財困，不但要買我們最好的單位，同時亦會被買家鋤價，而且大家都知道銀行是好天遮，知道有客戶被人鋤價賣樓，隨時會call loan收遮，無端端搞出一個大頭佛，想唔賣樓都唔得。

 

　　雖然大家睇到劈價蝕讓的新聞鋪天蓋地，但樓價比起最高峰的時候只是下跌了8%，在疫情三年，樓價基本上沒有下跌，但有一件事大家沒有留意，就是賣樓的人會愈來愈少，過了一段時間，無論那些人賣與不賣，樓價都會調頭回升，如果香港解封，樓市升勢就好似脫疆野馬，年輕人話我賣唔出手上物業，亂講一通嚇佢。

 

(資料圖片)

 

　　我絕對沒有亂講，我問年輕人是不是菜鳥，即是第一次賣樓，年輕人反問有甚麼關係，老實說，如果賣過樓又買返，現在就唔會咁衝動賣樓，在2008年環球金融海嘯，不少只有一個自住單位的業主認為樓價會下跌三四成，於是將單位賣走，而那些單位大多數在2003年沙士之後買，樓價升幅最少有六成，如果賣走，隨時有一筆他們未見過的金錢。當時亦有人勸那些業主不要賣樓，但業主指自己睇市很準，知道樓價必定會大跌，他們很容易買回，不少老行尊話，只得一次買樓經驗，又點可以話自己睇市很準？

 

　　樓市走勢並沒有如那些賣樓業主所料，雖然有一些業主到現在仍然租樓，但大部分業主都買返樓，大家問一問那些再買樓業主今日會唔會賣樓，答案是會的應該不多，所以，我認為現在賣樓的業主都是菜鳥，而且數目正在減少中，當那些菜鳥消失，樓價又會調頭回升。

 

 

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