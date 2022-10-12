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12/10/2022

現在賣樓好似俾人set了士碌架

#樓市 #買樓 #桌球 #賣樓 #snooker
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友問我識唔識得打桌球，我話在外國讀書時，打桌球是我兼職，交學費都是靠佢，我雖然冇傅家俊咁犀利，但都可以見得吓人，老友話不如去睇傅家俊，恭敬不如從命，想唔到可以睇到傅家俊打147。

 

　　睇人打桌球見到那些桌球手很容易將個波打入袋，但到自己打又不是那麼容易，明明是一條直線都打唔到，其實，打桌球的人知道，直線是最難打，賣樓都是一樣，不少業主賣樓，明明要的樓價唔貴，又有很多人睇樓，但點解賣極都賣唔出？那些業主可能不知道，他們給人set了士碌架（snooker），而且唔只一個人，而是一大堆人，如果唔係好似救士碌架一樣，借助枱邊走位，就很難將物業賣走，或者要以低價賣走。

 

　　甚麼人set了要賣樓業主的士碌架，多到講唔哂，除了投行分析員、物業代理，連玄學家都話樓市會大跌，咁多人講樓市會大跌，試問要賣樓的人是否那麽容易將物業賣走，老實說，要直接賣是很艱難，一定要借助一些人才可以將物業賣走，做法就好似救士碌架一樣，至於點解，明就明，唔明就唔明。

 

(iStock)

 

　　大家應該明白，樓市是分兩個市場，租務與買賣，現在所有分析員都只是話樓價會大跌，從來冇人談及租務市場，唔講大家都唔知，香港租務市場其實不俗，租金已經連升幾個月，不少國內租客交一年租金已經成為新常態。如果打算賣樓首先要將層樓租出去，搵個靚租客，做靚條租約，幾個月之後攞出市場去賣，能夠賣得出去的機會比一個空置單位高得多，而且價錢亦會較好。因為不少買樓的人都是用作投資，他們認為有quota唔買就很笨，空置單位反而沒有興趣，借助一條租約可以避過那些唱淡樓市言論，算是救了一個樓市士碌架。

 

 

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