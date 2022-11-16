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16/11/2022

香港有能力在三年內復原，或者立刻休克

#樓市 #買樓 #追數 #按揭
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友問，在疫情之後，當國內與香港可以恢復全面通關，香港要幾耐才可以復原，或者永遠唔會復原，我大膽講一句，如果一切冇變，香港在三年內一定可以復原，但如果政府的政策不配合，香港可能立刻玩完。

 

（iStock）

 

　　老友話唔明白，點解會有咁大差異，理論上政府應該非常支持業主以及工商業，特首在施政報告亦提及將還息不還本延長至明年7月。老實說，老友可能唔明白，特首講是特首講，下面官員未必照特首意思去做，我有不少老友被銀行call loan，銀行當然不會承認是他們的意思。首先是各位評論員大佬不斷估低樓價，甚至有個別評論員指樓價大跌五成亦不出奇，樓價會大跌，銀行又點會唔call loan，另一方面，銀行遵從金管局意思，收緊按揭貸款的成數，業主還唔到錢，不但要賣樓，同時亦要結束生意，試問在這個情況下，香港又點會復原。

 

　　老友話我搞錯，金管局早已推出逆周期措施，來收緊接揭成數，現在依樣畫葫蘆，有乜唔妥。當然唔妥，當年金管局為了壓抑樓價才推出逆周期措施，現在樓價在輿論之下下跌，收緊按揭亦即是逆周期措施，在雙重打擊下，香港想復原都難，而事實上，金管局應該放寬逆周期措施，只需要放寬10%按揭貸款，就會令到做生意的人周轉比較鬆動，更加不用賣樓，甚至要結束生意，正是何樂而不為？就算唔放寬按揭貸款成數，都唔好在這個關口向客戶追數，除非客戶連基本利息都還不到。如果一切保持正常，香港三年內復原一定可以做得到。

 

　　老友話俾銀行追數追到心淡，打算賣樓之後移民外國，我唯有講但願人長久，千里共嬋娟。

 

 

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