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23/11/2022

勉強移民即是沽空自己

#樓市 #買樓 #沽空 #移民
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　最近寫了一篇文講賣走自住單位即是沽空，受到不少不同意見而又早已移居海外的香港人反駁，我首先要澄清講賣自住單位即是沽空並不是我創造出來，而是前任金管局總裁任志剛所說，但我是同意他的意思。任何人能夠買到一個自住單位，其實是他的人生中最基本要求，如果在沒有逼切性，包括在財力方面的情況下，將自住單位賣走，的確是沽空，我唔明白點解有人唔同意，老實說，沽空是非常危險。

 

　　有人同我講，由灣仔去馬場的隧道內，有不少露宿者，請我撰文叫政府關心那些露宿者。我認為那人首先要了解那些人點解要露宿街頭，唔講很多人唔知道，那些人本來亦有自住單位，但唔知響邊度聽到一些謠言話香港經濟不好，利息上升，樓市會大冧，於是將自住單位賣走，首先租樓住，而將剩餘資金用作投資，三幾年下來，甚麼也沒有了，被逼要露宿街頭，這就是沽空自住單位的結果，不過如果是採用高成數按揭，擔心利息太重，收入不穩定，將自住單位賣走亦是無可厚非。

 

（iStock）

 

　　大家可能不知道，沽空自住單位並不是最可悲，沽空自己才是，怎樣才算沽空自己。近日移民是香港熱潮，官方報道香港損失了14萬勞動力，代表超過35萬人移民海外。本來，有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，移民是沒有問題，但很多人在香港有一份好的職業，收入又高，又得到別人敬重，移民海外要從低做起，甚至不少移民要做非常基層工作，亦睇唔到前景。那些人最大收獲就是可以成為移民。其實，他們唔知道正在沽空自己，十年八載之後，他們才發覺當日決定移民，導致今日損失甚大，相比當日同事，他們今日的地位與收入，就領略到沽空的意思。

 

 

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