大通脹即將來臨，如何自保

有老友問我，香港會不會出現通脹，他認為唔會，現在港幣咁強，入口貨品大幅降價，如果去日本，台灣等玩簡直好似大爺，香港真係福地。

我話香港一定會出現通脹，而且不是小通脹，將會是大通脹。現在港幣強勁，只不過是跟美元掛勾，如果脫勾，港幣就會急跌，通脹急升，但脫勾的機會率不大，但美元不能永遠都咁強勁，當美元回軟，息口回落，港幣亦會回落，通脹就會急升，大家要有心理準備，所以，千祈唔好在沒有逼切性的情況將貴重資產賣走，當通脹急升，那些賣走自住單位的人就知道甚麼是別時容易見時難，要買返的確是不容易。

（資料圖片）

有大師話，現在最好賣樓做定存，穩穩陣陣收4-5%利息，現在當然是理想，但一年之後，情況可能有變，美國可能會減息，美元下跌，港幣轉弱，入口貨品價格急升，4-5%利息可能抵不住通脹上升，由於通脹上升，又少了人買樓收租，租金亦會急升，賣了自住單位而租樓的人就會發覺租金的升幅驚人，再買返樓亦不是咁容易，因為租金上升亦令到樓價上升。賣樓做了定存的人喊都無謂，所以，千祈唔好為了眼前小利而賣了自住單位。

樓價雖然下跌，但成交量愈來愈少，其實，這算是一個好消息，代表大多數業主了解實況，不會貿貿然賣了自住樓去做定存，但成交量低無可低的時候，樓市就會作出急速反彈，不少人在這一來一回就失去了自己辛苦多年買回來的自住單位，到時候，對住本存摺真係喊都無謂。