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07/12/2022

降低通脹法案與逆周期措施

#樓市 #買樓 #逆周期措施 #降低通脹法案
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　德國總理朔爾茨與法國總統馬克龍分道揚鑣，朔爾茨與12個德國企業家去北京見習主席，結果是滿載而歸，馬克龍兩公婆去美國見拜登，結果見完等於無見空手而回，點解會有咁大分別。

 

　　有老友問馬克龍為了何事要去見拜登，我估計只有兩樣，希望拜登可以影響美國石油公司將天然氣價格降低，現在美國售予歐洲的天然氣是美國本土價格4倍，馬克龍不敢奢望歐洲與美國的天然氣同價，但唔好去到4倍咁多，就算是雙倍，美國石油公司已經賺好多錢，但拜登在馬克龍未出發之前拒絕了，並且表明美國政府不會介入商業決定，老友話既然拜登已經拒絕，馬克龍點解仲要去美國。

 

　　這就是馬克龍聰明之處，既然拜登話不介入私人企業，美國政府就唔應該推出「降低通脹法案」，這個法案涉3700億美元，作用是補貼美國新能源汽車，平均每架大約7500美元，影響最大的就是歐洲汽車製造業，德國已經將生產線搬去新疆，換句話說，影響最大的就是法國，馬克龍雖然有理據，但拜登仍然不為所動，只是話會考慮調整，馬克龍知道，就算告上WTO都冇用，去見拜登只是先禮後兵，下一站：北京。

 

（資料圖片）

 

　　我分析完之後有多少感概，拜登可以不理盟友反對，仍然推出降低通脹法案，香港政府在樓市危急存亡之秋的時候，仍然不肯放寬逆周期措施，當日金管局推出逆周期措施，我是極少贊成的人之一，我認為政府在樓市飆升，推出作用是收緊按揭的逆周期措施亦是無可厚非，而且講明是「逆」，即是非常方法，當樓市穩定，便會放寬逆周期措施，但誰知政府識設唔識撤，現在樓價急速下跌，做生意的業主寸頭捉襟見肘，甚至要賣樓維持生意，但政府仍然不為所動，任由那些做生意的業主自生自滅，唔怪之得有咁多人響往美國，睇下拜登做法就知點解。

  

 

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