降低通脹法案與逆周期措施

德國總理朔爾茨與法國總統馬克龍分道揚鑣，朔爾茨與12個德國企業家去北京見習主席，結果是滿載而歸，馬克龍兩公婆去美國見拜登，結果見完等於無見空手而回，點解會有咁大分別。

有老友問馬克龍為了何事要去見拜登，我估計只有兩樣，希望拜登可以影響美國石油公司將天然氣價格降低，現在美國售予歐洲的天然氣是美國本土價格4倍，馬克龍不敢奢望歐洲與美國的天然氣同價，但唔好去到4倍咁多，就算是雙倍，美國石油公司已經賺好多錢，但拜登在馬克龍未出發之前拒絕了，並且表明美國政府不會介入商業決定，老友話既然拜登已經拒絕，馬克龍點解仲要去美國。

這就是馬克龍聰明之處，既然拜登話不介入私人企業，美國政府就唔應該推出「降低通脹法案」，這個法案涉3700億美元，作用是補貼美國新能源汽車，平均每架大約7500美元，影響最大的就是歐洲汽車製造業，德國已經將生產線搬去新疆，換句話說，影響最大的就是法國，馬克龍雖然有理據，但拜登仍然不為所動，只是話會考慮調整，馬克龍知道，就算告上WTO都冇用，去見拜登只是先禮後兵，下一站：北京。

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我分析完之後有多少感概，拜登可以不理盟友反對，仍然推出降低通脹法案，香港政府在樓市危急存亡之秋的時候，仍然不肯放寬逆周期措施，當日金管局推出逆周期措施，我是極少贊成的人之一，我認為政府在樓市飆升，推出作用是收緊按揭的逆周期措施亦是無可厚非，而且講明是「逆」，即是非常方法，當樓市穩定，便會放寬逆周期措施，但誰知政府識設唔識撤，現在樓價急速下跌，做生意的業主寸頭捉襟見肘，甚至要賣樓維持生意，但政府仍然不為所動，任由那些做生意的業主自生自滅，唔怪之得有咁多人響往美國，睇下拜登做法就知點解。