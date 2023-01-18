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18/01/2023

棄用PowerPoint將成趨勢

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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　上星期有一個外國物業代理到公司介紹一個海外樓盤，我派了幾個同事聽他說，講完之後我才進入會議室，希望他可以再介紹多一次，不用PowerPoint咁詳細，簡簡單單就可以，鬼佬話冇問題，但事實上是有問題，如果唔用PowerPoint，鬼佬都唔知自己講到去邊，最後尷尷尬尬走了。

 

　　很多人唔知道，我們公司內部會議早已不准用PowerPoint，我話大家因應樓市形勢、客戶需求作討論，並不是促銷任何產品，點解要用PowerPoint。沒有PowerPoint，同事才會上心，如果有PowerPoint，同事睇一頁，講一頁，根本沒有靈魂，只不過是一個說書佬，同事其實不滿意，不過我話去演講都不用PowerPoint，點解同事在公司開會要用PowerPoint？

 

 （istock）

 

　　同事問如果我去促銷一種產品，會不會用PowerPoint？我會做一個PowerPoint，但不會用，當我介紹完畢，我會將整套詳細PowerPoint送給對方。這個方法是非常有效，因為與我交手的都是非常精明的人，知道我的確有做功課，並非順口開河。

 

　　現在國內有不少大老闆不停鬧公司文化，認為下屬只會用PowerPoint，很深的用語、詞彙來解釋某一件事，如果唔准用PowerPoint，根本唔識得講。不過鬧還鬧，大老闆是有責任，他們不應該批准下屬在開公司會議時用PowerPoint。至於很深的用語、詞彙是用來呃飯食，如果棄用PowerPoint，那些很深的用語、詞彙就很難發揮。我估計棄用PowerPoint將會成為一個潮流，而事實上聽講的人又唔係學生，只是平輩或者是上司，點解要用PowerPoint？

 

轉載自: 晴報

 

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