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01/02/2023

美聯儲局最多再加息0.25％

#樓市 #買樓 #加息 #聯儲局
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　在農曆新年期間，有消息傳出美聯儲局不會再加息，我認為消息的可信程度很高，而事實上美聯儲局在去年做得最蠢的事就是加息，而且加得又快又急，未能將加息效用發揮出來，如果每次只是加0.25％而不是0.75％，加息的效果會好得多，所以，美聯儲局不再加息絕對是有理由。不過，先要做一個warn down，下星期議息可能仍然會加息，但只是如0.25％，如果真的是加0.25％，我恐怕香港樓市會起哄，因為所有話樓市會大跌的人，最主要的理由都是加息。

 

（istock）

 

　　有人話我亂咁講，我寫得出來，一定有因有果，主要是美聯儲局加了咁多次息，開始時非常有效，美匯一下子由95去到114，但最後兩次，總共加了1.5％，美匯不但沒有好似預期升超過120，反而下跌至102，而且有很多國家出售美債，中國唔在講，其他國家包括日本、瑞士、沙特阿拉伯甚至以色列都出售美債，估計有更多國家出售美元。換句話說，加息不能令美匯上升，美國不能以強美元去掠奪其他國家資產。這個結果令到鮑威爾知道，加息的效果由正變負，如果再加息只會令更多國家放棄持有美元，而那些國家的美元是在低水時買入，現在趁強美元賣走，賺咗唔知幾多錢，鮑威爾可能知道，他是為他人作嫁衣裳。

 

　　很多人未必了解這個操作，其實很簡單，例如有一個千伙單位樓盤，地產商以低價推出一半單位給炒家，見到銷售情況理想，於是大幅加價三成，結果是一個單位都賣唔走，因為打算買樓的用家可以從炒家買，而且不用加價三成咁多，炒家賺十幾個％已經很開心，試問地產商是不是搬起石頭砸自己的腳，如果地產商每次加幾個％，反而可能會賣走一些單位。

 

　　美聯儲局加息將美匯推高，以前用低價買美元的人就會賣走，令到買美債的人不會太多，達不到美聯局的要求，如果不是加息加得太急，美匯沒有大幅上升，持有美元的人亦不會出售，而打算買美元避險的會買美債，這才是鮑威爾要的結果，所以，我才認為美聯儲局不會再加息。

 

 

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