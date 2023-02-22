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22/02/2023

辣招浪費了很多房屋資源

#樓市 #買樓 #樓市辣招
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　一年一度的財政預算案又出爐，大多數人包括議員以及基層人士，最關心的話題是否會派錢，估計財爺都會派，不過派少少咁多，算是順應民意。

 

　　很多時候民意未必是對的，例如政府為了順應民意而推出壓止樓市的辣招，其實對很多市民不利，因為辣招浪費了不少房屋資源，令到能夠出租的單位減少，不少基層人士要愈住愈細，租金則愈俾愈貴，很多人不相信這就是辣招下的結果。

 

　　在物業市場裏面，充斥著各式各樣搵食的人，大家千祈唔好一聽到在樓市搵食便認定他們是炒家，其實，他們搵的是辛苦錢，不但出錢出力，而且亦有一定風險，但辣招竟然打壓他們，可以說是無妄之災。

 

 （資料圖片）

 

　　有不少人，包括我自己在內，都會買一些舊樓，裝修翻新之後再出租。我買的是豪宅，質素會較佳，但租金亦較好，但有不少人買一些單幢舊樓，簡單翻新之後再出租，由於買入價不貴，租金可能會比市價平，但如果買入那些舊樓要付15%印花稅，買家就會慎重考慮，因為要收幾年租才夠畀辣招稅，最後有不少單位長期空置，如果沒有15%印花稅，那些單位早已租給了有需要的人，政府究竟是幫了他們或者害了他們，我都唔知，政府官員一定話為民請命才推辣招，民意原來害了那些有需要的人。至於政府幾時會撤辣，大家唔好問這條問題，會令政府官員很尷尬。

 

 

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