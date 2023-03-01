政府應該改變賣地政策

我有一個老友打麻雀是有一條硬規矩，就是當他食糊之後，其他人不准將他即將摸到的牌揭出來，因為他擔心會自摸，非常激氣，如果有人揭牌給佢睇，他會立刻唔打。

政府接二連三賣地流標，係時候考慮修改一下招標方法，其實亦不算修改，只是返回基本步，當有人中標之後，唔會將第二、第三標的銀碼公開。老實說，我唔知道是甚麼原因，政府將第二標公開，我唔相信是輿論壓力，地產商又唔會咁蠢，因為如果是自己中標，而第二標距離很遠，豈不是自討沒趣。

我估計是某些有目的人士，說服政府公開第二、第三標，令到落標的人唔敢出高價，賣地成績不理想，甚至政府見落標價太低收回不賣，令到那些人可以對外公布香港已死，連賣地都冇人要，所以，我認為政府在下一次招標賣地時，一定要取消公開第二標這個條款，我有把握賣地成績會比較理想，最低限度土地可以賣得出。

我問過一個地產公司老闆，佢以前落標是非常勇猛，經常可以買到地皮，但自從政府宣布公開第二標之後，他就變得保守，我問佢點解有咁大轉變，地產老闆話，想唔保守都唔得，如果與第二標距離太遠，不但會被行家笑，甚至伙記都會笑佢點解咁蠢，所以，他極希望政府取消公開第二標價錢，令佢可以回復勇猛。





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有人問如果政府話賣地咁大件事，透明度高一些是比較好，既然如此，不如公開拍賣，你爭我奪，一定會得到高價，或者可以雙管而行，先招標，後拍賣，首先將三幅流標的土地公開拍賣，睇下是否要收回，如果成績理想，以後可以以拍賣代替招標，如果大家唔信，試想一下R字車牌如果用招標，可能100萬也賣不到，在你爭我奪之下，拍賣價竟然是2550萬，係時候改變一下賣地政策。