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15/03/2023

矽谷銀行可能是加息周期終結者

#樓市 #買樓 #矽谷銀行 #加息
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　不少人問我香港樓市最大隱憂，我一定會話加息。首先，加息主動權不在香港手裡，而是在美聯儲局手裡，美國因為要壓止通脹而暴力加息，香港的通脹率雖然不高，但仍然要跟著美聯儲局加息，本來是沒有問題，但美國加息好似沒有一個終結期，這才是最恐怖，香港物業投資者有見及此，對投資物業都非常忍手，這亦是樓市沒有上升的原因之一。

 

　　有人問我幾時是買物業的最好時機，一般人會認為在利息低迷的時候，不但有淨租金收入，而且可以享受物業升值。其實在利息低迷時買樓亦有危機，萬一利息上升，淨收入變成淨支出，並且物業會作出貶值，滾水淥豬腸兩頭縮，所以，在利息最低迷時買樓並不是最好時機。

 

　　如果大家有一個水晶球，知道利息幾時停止上升，甚至開始掉頭回落，在那時候買樓就是最好時機，當利息回落，不但回報增加，而且物業亦會升值，但是大家都沒有一個水晶球，只能靠自己預測利息幾時會停止上升。老實說，連鮑威爾都唔知道，一般人又點會知道。

 

（AP圖片）

 

　　今次矽谷銀行（SVB）被接管，影響不只美國，甚至全世界銀行業，美聯儲局可能被迫向現實低頭，不再將利息與通脹掛勾。雖然未必會即時減息，但最低限度不應該加息。換句話說，矽谷銀行變成加息周期終結者，如果大家留意到這個現實的水晶球，現在就是買樓的最好時機。
 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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