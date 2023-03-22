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22/03/2023

戲棚著火千祈唔好大叫火燭

#樓市 #買樓 #銀行業
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　我第一次在澳門睇粵劇大戲是跟阿嫲去睇，那套粵劇的確是大戲，由鳳凰女麥炳榮主演的鳳閣恩仇未了情，阿嫲吩咐就算見到戲棚著火，千祈唔好大叫火燭，因為會令到場面很混亂，隨時人踩人，踩死人。如果我們應承，角切鮑魚放題。

 

　　瑞信出事，中國富豪損失不大，因為瑞士總統早已表明，如果台海衝突，瑞士就會沒收中國富豪在瑞士資產，總統並不是靠嚇，其實是早有先例，俄烏衝突之後沒收了3000多億美元俄羅斯人財產。

 

（AP）

 

　　不過凡事都有例外，有老友信錯老麥（按：麥樸思），將在國內資產移至歐美銀行，現在不但美國有銀行出事，連瑞信咁大都要賣盤，而且只值20億美元，原因是老麥接受美國電視台採訪時，表示有300萬元未能移離中國，公開叫在中國有資產的人要小心這個風險。老友老婆聽到之後，日哦夜哦叫佢將資金撤離中國，今次大鑊了，我估計老友老婆並沒有日哦夜哦，只不過是老友犯了一個男人毛病，就是將責任推俾老婆。

 

　　其實老麥應該知道，戲棚著火千祈唔好大叫火燭，佢咁樣講是有目的，應該是希望資金撤離中國，轉移到歐美銀行，不過，老麥見慣世面，幾日之後都見唔到中國金融出現動盪，沒有大量資金撤離中國，立刻改口話他的資金可以自由離開，而他會積極投資中國，其實，可能已經害死不少人。老實說，如果老麥對歐美銀行體系提出警告，今次他就是英雄，老麥反而對中國金融體系提出警告，難免令人認為他是有不可告人的目的而發。

 

 

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