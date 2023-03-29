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29/03/2023

債券爆煲可能引發新一輪賣樓潮

#樓市 #買樓 #債券 #借貸比率
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友問我是否認識金管局總裁，我話現在余偉文就唔識，上一屆陳德霖就認識。老友話要多謝他們，若非金管局管得咁嚴，他逼住要賣一些債券來降低借貸比率，現在可能很麻煩，因為如果唔好彩，那些債券清零，現在可以說是逃過一劫。

 

　　如果大家了解物業按揭市場，任何人的第一個物業都可以借得多一些，甚至借到八、九成也可以，但第二個物業開始，最多可以借到四成，由於有很多水位，銀行會借錢俾客戶買債券，無論對客戶與銀行來說，那些債券是有全額擔保，應該非常安全，但金管局仍然不滿意，由於貸款仍然由物業按揭做抵押，變成借貸比率相當高，於是金管局要求業主降低借貸比率，不少業主要賣債券清數，變成逃過一劫，如果唔賣的話，今日可能要賣樓還債。

 

（istock）

 

　　老實說，唔係個個人都好似我老友咁好彩，面對無風無險的高息債券，不少人已經倚賴作為日常收入。如果不是銀行逼到埋身，他們亦不捨得賣了那些債券，所以，我估計將會出現新一輪賣樓潮，不過亦應該不會太嚴重，話晒金管局已經做晒防禦工作。
　

 

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