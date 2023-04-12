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12/04/2023

假期香港很靜，是福不是禍

#樓市 #買樓 #外遊
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　據報導，這幾日復活節假期，大約有七八十萬人離開香港，令到市面很靜，連澳門都贏香港，今次香港真係好大鑊。

 

 （資料圖片）

 

　　我認為市面靜反而是好消息，那七、八十萬離開香港的人並不是去其他地方做短工，而是去旅行，既然有咁多人有錢去旅行，相信香港的經濟狀況並不壞，不用杞人憂天，反過來說，如果很少香港人出外旅遊，形勢反而不妙，千祈唔好將好消息變成壞消息。

 

　　在紐約住過的人知道，在每一年聖誕節，紐約市面非常靜，鬼影都冇隻，大家唔好以為紐約人去了旅行，其實是大多數人回家探親，紐約居民未必會在假期出外旅遊，寧願享受片刻寧靜。

 

　　大家又唔好以為在這幾天出外旅遊的人經濟非常好，老實說，他們的經驗並不差，但唔可以講非常好，如果經濟非常好的話，反而唔會在這幾天出外旅遊，無謂付出較多費用，以及同人迫，好似去日本，等過關都要等四、五個鐘頭，而事實上不少有能力在平日放假而又經濟不錯的人，這幾日就會留在香港，大家千祈唔好以為留在香港的人的經濟不佳，其實他們只是不想出外旅遊。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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