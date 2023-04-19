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19/04/2023

物業代理的「珍心話」，小心樓價急升

#樓市 #買樓 #移民回流
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　在傳媒一致唱淡，劈價蝕讓樓盤源源不絕，樓價指數在第一季竟然上升超過7%，不但唱淡樓市的聲音少了很多，而且有物業代理客人話，小心今年樓價急升。

 

　　大家一定認為物業代理為了做生意，唱完淡之後唱好，我亦唔排除物業代理有這種行為，但始終都會有人出淤泥而不染，有物業代理問我點解第一季樓價會升了7%，我話通關之後，有需要買樓的香港人知道有競爭對手，於是唔再等，這是其中一個因素，而事實上的確有國內人到香港買樓，雖然數量不是太多，但仍然可以令到樓價上升。

 

（istock）

 

　　物業代理同意我的講法，不過他說這兩個因素只是排第二、三位，跟著話要講「真心話」，排第一的就是移了民回流，尤其是移去英國的香港人，那些人捱唔住番邦生活，靜雞雞回流，當他們有意回流的時候發覺一件事，就是當日賣走的單位，竟然可以低10-15%回購相若的單位，其實這並不出奇，去年整體樓市下跌了15%，由於豪宅只是下跌了2-3%，所以，小型住宅單位有可能下跌20%以上。

 

　　如果那些移英港人在當時賣走自住單位，今日就可以低價回購，就算俾多10％都冇所謂，這是樓價在今年第一季上升的主要原因，這是「珍心話」，而且這是一個開始，大家要小心，至於點解是「珍心話」，明就明，唔明就唔明。

 

 

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