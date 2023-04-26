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26/04/2023

零售業減弱，夜經濟重臨

#夜生活 #買樓 #世界金融中心 #夜經濟 #零售業
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　在疫情之前，我有不少國內老友來港，他們會投訴一件事，就是香港沒有夜經濟，晚上十點之後，彷彿整個香港入睡，他們不明白，以香港作為一個世界金融中心，怎可能沒有夜經濟。

 

（istock）

 

　　我問老友所指的夜經濟是甚麼，是不是舞照跳的地方，現在仍然有不少，不過就好似紐約、倫敦一樣，化整為零，有不少銀座式的私人會所，內容我不方便描述得太細緻，總之心領神會，至於很大型夜總會，我相信要澳門或者新加坡才有，不過，那些不是夜經濟，而是夜生活。

 

　　在疫情之後，香港在質量的變化都很大，有很多香港人移了民，令到香港人口連續五年下跌，當中有不少是當打的人。在疫情期間，來港的遊客大幅減少，不少做零售生意的舖頭要結業。在疫情過後，代之而起一些夜店食肆、酒吧、串燒店等，這些都是能夠帶起夜經濟的行業，換句話說，零售業減弱，夜經濟重臨。

 

　　其實除了我的國內老友之外，亦有不少遊客投訴，香港沒有夜經濟，但這又難怪，一個舖位租俾零售行業與租俾食肆，租金可能會相差一半，但大家都知道，當絕大部分舖位都做零售行業，沒有著名食肆，沒有夜經濟，香港的吸引力便會慢慢減弱，今次疫情雖然重創香港，但質量變化反而會令香港更進一步，在量的方面，香港可向其他地方招聘適合人手，在質的方法，沒有集中在零售消費行業，反而對香港更有利。

 

 

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